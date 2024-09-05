Ксения Бородина рассказала, как худеет

Ксения Бородина любит делиться с подписчиками результатами своего похудения. Телеведущая активно взялась за свою фигуру еще в прошлом году. Судя по комментариям, подписчикам нравится, как выглядит звезда, сейчас же Ксения решила рассказать, как ей удается поддерживать свою форму.

По словам ведущей, главный ее секрет в правильном питании и физических нагрузках.

«Я стараюсь не есть сладкую выпечку, хлеб и фастфуд, занимаюсь боксом. Но иногда могу себе позволить», — рассказала Бородина.

Она также добавила, что важно не вводить жестких запретов, в противном случае можно сорваться и тогда будет еще хуже. Так, ест Ксения в любое время, и даже ночью. Но вместо вредных продуктов предпочитает, например, курицу с овощами.

Напомним, ранее Бородина хвасталась, что умудряется худеть даже в отпуске. Так, на отдыхе в Турции она сбросила 4 кило.