Наоми Кэмпбелл вышла в свет в прозрачном платье без бюстгальтера

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на коктейльную вечеринку журнала Harper's Bazaar в Нью-Йорке в откровенном наряде. Фото мероприятия публикует Daily Mail.

54-летняя знаменитость вышла в свет в черном платье, состоящем из прозрачного верха с воротником-хомутом и атласной юбки с прозрачной вставкой. При этом звезда отказалась от бюстгальтера, демонстрируя обнаженную грудь.

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Свой образ манекенщица дополнила черными остроносыми туфлями на каблуках. Кроме того, Наоми Кэмпбелл сделали укладку с многочисленными мелкими кудрями и макияж в стиле смоки айс.

Ранее в сентябре были раскрыты подробности романа 54-летней Наоми Кэмпбелл с возлюбленным на 19 лет младше. По данным анонимного источника, звезда провела вместе с 35-летним возлюбленным все лето. Собеседник издания заявил, что отношения Кэмпбелл и Зюттерлина активно развиваются.