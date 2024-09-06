55-летний Хью Джекман похвастался мускулами на фото топлес
Австралийский актер, певец и продюсер Хью Джекман похвастался мускулами на фото топлес. Соответствующим кадром он поделился в Instagram* (запрещенная в России соцсеть).
55-летний артист запечатлел себя, стоя напротив зеркала в ванной комнате. При этом он позировал в черных спортивных брюках, отказавшись от рубашки и продемонстрировав рельефный торс.
Поклонники оценили внешний вид звезды фильма «Люди Икс» в комментариях.
«Все эти дни в спортзале окупились!», «Горячий», «Ты теперь моя ежедневная мотивация!» — восхитились пользователи сети.
В августе Хью Джекман рассказал о диете во время подготовки к съемкам фильма «Дэдпул».
*запрещенная в России соцсеть.