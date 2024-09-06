Дженнифер Лопес поделилась дерзким селфи в купальнике

Голливудская дива поделилась летними воспоминаниями. Дженнифер Лопес, кажется, смириться с наступлением осени пока не готова. Предыдущие три месяца выдались для звезды насыщенными. Она много путешествовала по Европе и США, встречалась с друзьями и проводила время с близкими.

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Джей Ло всегда была большой поклонницей откровенных нарядов и пляжных образов. Она показала лук, который этим летом оказался в числе её фаворитов. Лопес опубликовала селфи в белоснежном слитном купальнике, который выигрышно подчеркнул её загар.

Ох, это было лето, — написала певица под фотографией.

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В отличие от многих коллег Дженнифер старается выглядеть безупречно даже во время отдыха. Она в обязательном порядке делает яркий макияж и укладку. В этот раз она отдала предпочтение смоки в шоколадных оттенках и своему фирменному гладкому хвосту.