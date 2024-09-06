Биолог поделилась, как можно использовать воду из-под макарон

У воды из-под вареных макарон есть не только кулинарные свойства — она может принести пользу организму, рассказала NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. По ее словам, такую воду можно использовать и для бьюти-процедур.

Макароны производятся из муки твердых сортов, при варке в воду выделяется крахмал, и чем мутнее вода, тем больше его содержание. Крахмал снижает уровень холестерина, укрепляет иммунитет, мягко обволакивает стенки желудка, создавая эффект насыщения или снимая агрессивные воспаления, способствует устранению отечности и последствий похмелья, — рассказала ученый.

Она напомнила о пользе ванночек для ног с крахмалом, — они помогут избавиться от отеков и усталости после длительной ходьбы. Однако, по словам Лялиной, промышленный фасованный крахмал может быть вреден из-за содержащегося в нем диоксида серы. А вот крахмал в «макаронной» воде совершенно безопасен.

Вода из-под макарон поможет приобрести блеск вашим волосам, если вы ополоснете их после мытья. Держите эту воду в холодильнике и применяйте при необходимости как кондиционер для волос, — посоветовала биолог.

Ранее в сообществе известного шеф-повара Маркуса Самуэльссона призвали не промывать сваренные макароны холодной водой. Автор сравнила этот процесс со «смыванием жидкого золота в канализацию» и посоветовал оставлять немного воды, в которой готовились макароны, чтобы сохранить крахмал.