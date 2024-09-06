«Звёзды — такие же люди»: Энн Хэтэуэй показала, как её кожа выглядит на самом деле

Актриса призывает не стесняться своих особенностей. Энн Хэтэуэй опубликовала селфи, на котором продемонстрировала несовершенства кожи и маленькие пластыри в форме звёздочек, использующиеся для лечения высыпаний. Звезда фильма «Дьявол носит Prada» призвала поклонников не пытаться сделать из себя «идеального» человека.

"Посмотрите, она пользуется пластырями против акне вместо того, чтобы выдавливать их и пытаться скрыть косметикой! Это очень мило и честно. Звёзды — такие же люди", — написал один из подписчиков актрисы под её селфи.

Энн всегда призывала поклонников внимательно относиться к себе и не пытаться играть роль, которая слишком оторвана от реальности. Хэтэуэй не видит ничего страшного в высыпаниях на коже, в морщинках и в других особенностях человеческого тела, которые делают нас уникальными.