Как осенью сохранить здоровье кожи

С приходом осенней непогоды и сезонного похолодания кожа человека начинает испытывать стресс, температурный дискомфорт и дефицит солнечного света. Все эти факторы способствует появлению сухости, приводят к раздражению и шелушению, а также обострению кожных заболеваний. О способах сохранения здоровья кожных покровов рассказала врач-дерматовенеролог, заместитель главврача Московского областного кожвендиспансера Елена Авербух.

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«Холодный воздух способствует обезвоживанию кожи, делает ее уязвимой. Поэтому могут обостриться атопический дерматит, экзема, крапивница, псориаз и другие кожные болезни. При появлении симптомов воздержитесь от самолечения и обратитесь к врачу-дерматовенерологу. Специалист поможет определить причину проблемы, назначит лечение и предложит план восстанавливающего ухода за кожей», — предупреждает врач.

Также доктор Авербух назвала действенные способы поддержания здорового состояния кожи в осенне-зимний период. Прежде всего это увлажнение соответствующими средствами ухода, правильное питание с содержанием витаминов A, C и E, применение защитных косметических средств и специальный дерматологический уход в кабинете специалиста.