Осень 2024: что приготовили дизайнеры для нового сезона

Сегодня мода предоставляет удобную возможность потребителю не делать резкого перехода от одного сезона в другой. Многие тренды легко адаптировать для разных времен года.

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Ольга Демидова директор департамента по связям с общественностью компании «Снежная Королева»

«Сезонность в трендах, цветах и материалах в целом постепенно начинает стираться, в том числе и за счет моды на осознанное потребление. Поэтому, конечно, стоит захватить с собой любимые летние вещи в новый сезон. Первое — деним, который этим летом переживал настоящий пик. Юбки макси, светлые джинсы, рубашки и даже мини будут органично смотреться и осенью в многослойных образах с трикотажем, кожей и пальто. Платья, брюки-палаццо и юбки из летящих тканей также будут уместны в осенних комплектах и позволят продлить летнее настроение».

Летом, на фоне выхода фильма «Претенденты» был актуален теннискор. Казалось бы, совершенно летний тренд, но и его можно «приспособить» к осени, считает Демидова.

«Теннискор, имеющий в своей основе элементы классического стиля, вполне может адаптироваться к осеннему сезону через многослойность, дополнив образы в стиле преппи: плиссированные юбки и поло будут сочетаться с теплыми гольфами», — отмечает она.

С ней согласен креативный директор бренда одежды Hass Егор Хридин:

Егор Хридин креативный директор Hass «Да, некоторые летние тенденции плавно перейдут в осень 2024: теннискор, вероятно, сохранит актуальность, так как этот удобный и стильный тренд хорошо вписывается в осенний гардероб. Также, хочу напомнить про дерзкий летний тренд brat girl который уводит нас в эстетику гранжа с использованием элементов деконструкции и потертостей, что также сможет найти свое место в осеннем сезоне».

Отдельная история с еще одним весенне-летним хитом 2024 — романтичным вычурным кокеткором (бантики, кружево, тюль, атлас). Элементы этой эстетики присутствуют во многих осенне-зимних коллекциях дизайнеров — от Prada до Valentino.

«Чувственная и романтичная эстетика кокеткора — как будто более летняя история и, казалось бы, в холодном сезоне должна отойти на второй план, уступая более практичным, утилитарным и комфортным решениям. При этом отдельные акцентные детали, такие как рюши, банты, останутся в аксессуарах или в отделке. Этой осенью настроение романтизма трансформируется в образах через тренд на кружево, открытые плечи и cutout-детали», — рассуждает Демидова.

В целом, ультраженственность станет ведущим мотивом сезона, убеждена редактор моды Lamoda Юлия Ишимова.

Юлия Ишимова. редактор моды Lamoda «Главный тренд наступившего сезона — феминность. Saint Laurent и Chloe сделали ставку на кружевные комбинации. Valentino и Prada «голосовали» за кокеткорные банты, оборки и рюши. а Gucci и Christian Dior показали tradwife-передники и предложили носить их со всем. О спросе на феминность говорят и продажи. С начала года видим хороший интерес к бижутерии и балеткам — прирост составил 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

На фоне увлечения многообразными воплощениями женственности в крое, в отделке, в акцентах, стоит обратить внимание и на прозрачные/полупрозрачные ткани.

Инна Онор креативный директор и владельца бренда Flashin «Как ни странно, несмотря на прохладный сезон, мода на прозрачность — останется. А вот забыть в новом сезоне стоит о кропах, также я лично уже подустала от курток-косух. Из обуви переходим на лодочки, балетки, киттен хилс, платформа тоже останется».

Глобальной тенденцией моды сегодня является универсальность (отчасти наследие пандемии), — тренды перетекают из сезона в сезон, но и границы между домашней/уличной/офисной одеждой тоже стираются.

Мишель Левиев соосновательница бренда ēdomo, арт-директор «Пожалуй, самый главный тренд — это универсальность. Например, границы между понятиями дневной одежды и комплектами для сна начинают исчезать. Это приводит к появлению универсальных вещей, которые подойдут, скажем, и для отдыха, и для бранча. Уютные халаты, рубашки и брюки свободного кроя подходят как для вечернего просмотра сериалов, так и для прогулки в кофейню у дома. Как никогда актуальны комплекты mix and match: современным потребителям нравится миксовать и комбинировать вещи разных стилей, разных принтов, между собой».

В непогоду снова становится актуальна многослойность. Какой она будет сейчас?

Ольга Демидова «Я заметила, что в этом сезоне наблюдается чуть более ранняя трансформация от летней легкости к более зрелым и многослойным решениям. В центре внимания — сочетание утилитарности с тонкой игрой на контрастах. Монохромная многослойность осенью традиционно становится не просто необходимостью, но и стилеобразующим приемом, позволяющим играть с текстурами и силуэтами, создавая свой уникальный образ».

Среди главных материалов осень-зима 2024 эксперты отмечают кожу, причем, чем менее «оправдана» она, чем менее утилитарна, тем лучше.

Инна Онор «Пусть кожаным будет все — не только куртки и пальто, но и платья, и комбинезоны, и юбки, и даже бомберы».

Что касается цветовой палитры осени, то среди ключевых цветов выделяются разнообразные бордовые оттенки — их, кстати, много в кожаном воплощении (например, у Hermes, Louis Vuitton, Max Mara). Но не бордо единым.

Подробнее о цветах осени рассказывает Юлия Ишимова.

Юлия Ишимова «Основной новый тренд — пастельная палитра. Полупрозрачное шифоновое платье в оттенке сладкой ваты появилось на показе JW Anderson; шубу в цвете фисташкового молока сделал Дрис Ван Нотен; а Симон Жакмюс одним из основных оттенков коллекции выбрал бирюзовый. С пастелью также будут популярными красный и зеленый. Красный отметился в коллекциях Miu Miu, Carven, Bottega Veneta и Gabriela Hearst. Причем носить его советуют, как total-look (красное — все!). А зеленый — от мшистого до фисташкового — появился на подиумах Fendi, Schiaparelli и Prada».

А что будет с принтами в наступившем сезоне?

«На первый план ожидаемо выходят обновленные версии клеток и геометрии, флористика становится более графичной и драматичной: крупные, выразительные цветы на темном фоне создают эффектные контрасты. Не обойдемся и без анималистики — змеиного и леопардового принтов, которые получат новое прочтение за счет стилизации», — рассказала Ольга Демидома.

Ну и по поводу стилизаций и акцентов. Не забываем дополнять образы украшениями. Пусть они будут объемными, заметными, цветными. Это, кстати, тоже тренд из лета, который перейдет в новый сезон.

Полина Горькова директор по продукту ювелирной компании «Алькор» «Украшения с цветными вставками стали настоящим хитом летнего сезона 2024 года: объемные, смелые, яркие, выходящие за рамки привычного. Буйство красок, фантазийные виды огранок, слияние разных драгоценных металлов в одном украшении — нашумевший тренд, который не сдает своих позиций».

Да, пусть наступившая осень будет яркой, многослойной, по хорошему сложной, насыщенной и интересной.