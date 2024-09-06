Летиция Каста снялась обнаженной для модного журнала

Бывший «ангел» Victoria’s Secret, французская супермодель Летиция Каста снялась для модного журнала Telva. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном черно-белом фото 46-летняя манекенщица предстала в брюках с кожаным ремнем. При этом она повернулась к камере боком и прикрыла руками оголенную грудь. Ее откровенный образ дополнен украшенными жемчугом полукольцами.

Визажисты сделали знаменитости легкий макияж. Стилисты, в свою очередь, распустили и выпрямили волосы.

В июне сообщалось, что Летиция Каста посетила выставку Swarovski в откровенном наряде. Тогда супермодель позировала перед фотографом в прозрачном облегающем платье Mugler, которое частично обнажало ее фигуру.