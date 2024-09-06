Дерматолог поделился, какие кремы использовать осенью

Осенью стоит использовать более питательные и плотные кремы, рассказала РИАМО врач-дерматолог, косметолог Кнара Андрян. По ее словам, они спасут кожу от сухости и стянутости.

От сухости кожу спасут увлажняющие кремы. В осенний период рекомендуется перейти на более плотные и питательные. Их следует использовать с утра, а вечером можно наносить увлажняющую сыворотку, чтобы не было сухости и стянутости на лице, — отметила косметолог.

Она подчеркнула, что любую косметику нужно выбирать, исходя из собственного типа кожи (жирная, комбинированная, нормальная, сухая), не опираясь на сезонность. Если средство не подходит, кожа может стать сухой и обезвоженной. К тому де при отсутствии должного ухода, умывания дважды в день и использования тоника и крема, роговой слой кожи уплотнится, и вся нанесенная косметика останется на ее поверхности. Это также приведет к сухости и стянутости.

Врач добавила, что крем нельзя наносить перед сном — это приведет к нарушению водно-липидного баланса из-за образования пленки на коже.

На утро пациент проснется с большим отеком, с повышенной выработкой кожного сала на лице и с дискомфортом. Поэтому наносить крем рекомендуется за час-два до сна, — подытожила Андрян.

Ранее американский дерматолог Шерин Идрисс рассказала, что неправильное использование отшелушивающих средств, недостаточное увлажнение и чрезмерная смена косметики могут привести к нарушению защитного барьера кожи и отсутствию результатов от ухода. Она отметила, что главной ошибкой в уходе за кожей является слишком частое применение отшелушивающих средств с кислотами.