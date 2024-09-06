Балеарский блонд: как повторить самый естественный цвет волос

Блонд актуален в любое время года, главное, подобрать свой вариант окрашивания. Конец лета и начало осени принесли новый тренд — balearic blonde. Что это за оттенок, кому он подойдет и какие моменты стоит учесть при окрашивании нам рассказала колорист Мария Полищук.

Что такое balearic blonde

Свое название окрашивание получило в честь Балеарских островов в Испании. Все дело во внешнем виде местных девушек-блондинок: на таком активном солнце естественный блонд неизбежно выгорает, а окрашивание при долгом нахождении на солнце так или иначе меняет цвет. Оттенок настолько привлекателен и универсален, что колористы по всему миру добавляют его в свой список блонд-хитов среди клиентов.

Как выглядит балеарический блонд

В первую очередь, этот блонд всегда теплый.

Мария: «Этот оттенок ни в коем случае нельзя назвать плоским, это сложное окрашивание с переходами, его можно сравнить с балаяжем».

Самое главное — волосы должны выглядеть после окрашивания, как будто они сами выгорели на испанском солнце.

Идеальным сочетанием для такого блонда будет загорелая или просто смуглая кожа. При этом натуральным блондинкам стоит обратить на этот вариант окрашивания особое внимание — на вас этот теплый оттенок будет смотреться отлично в 70% случаев.

Как мастер проводит окрашивание в balearic blonde

Если не требуется кардинального осветления, волосы, в принципе, практически не страдают. По мнению нашего эксперта, оптимальной подложкой для такого оттенка будут либо натуральные русые волосы, либо блонд любого происхождения. Большую часть волос мастер осветляет у лица, на макушке и на кончиках. Корни в этом варианте всегда остаются темнее. Только при этом условии вы получите максимально натуральный эффект.

Мария: «Будьте осторожны и объясните мастеру, какого результата вы хотите добиться. Есть вероятность, что мастер проведет окрашивание по всей голове с активной растяжкой, тогда вы получите просто неаккуратный блонд, учитывая количество теплого пигмента в цвете».

Обязательно прислушивайтесь к рекомендациям мастера после окрашивания и используйте средства для поддержания полученного эффекта, так как любой блонд крайне сложен в обращении.