Жена звездного хирурга рассказала о планах сделать новую пластику

Жена звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши рассказала о планах сделать новую пластику. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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По ее словам, в ближайшее время она намерена провести восстановительную ринопластику и реконструкцию дыхания. Кроме того, в списке планов желаемых манипуляций оказались эндоскопическая подтяжка лица, височный лифтинг и операция по сужению талии.

«И мне не стыдно об этом говорить!» — заявила супруга Хайдарова.

В июле Светлана Сильваши перечислила перенесенные ею пластические операции. Тогда блогерша рассказала, что увеличила грудь и изменила ее форму. Также она приобрела более стройное тело с помощью липосакции и липоскульптурирования и удалила комки Биша.