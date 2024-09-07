Анна Щербакова опубликовала фото в красочном платье

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова поделилась снимком из Китая.

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«Нихао», — подписала фото российская фигуристка.

7 сентября Щербакова посетит китайский город Шэньчжэнь, где станет участницей церемонии открытия фестиваля «Русский лёд и снег» в Wanda Plaza. Олимпийская чемпионка проведёт прямой эфир, где представит бьюти-бокс с российской косметикой и поделится секретами красоты.

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Напомним, этой весной Анна Щербакова перенесла три операции на голеностопе и лишь в июле снова вышла на лёд. В новом сезоне она будет работать в разных ролях на российских соревнованиях по фигурному катанию.

Щербакова не выступала на соревнованиях после олимпийского сезона-2021/2022. В данный момент она пробует себя в роли тренера на сборах и практикуется на Первом канале в качестве ведущей.