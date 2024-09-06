Шапки-ушанки станут трендом осени

Стилистка Маша Ведерникова назвала модные головные уборы на осень 2024 года. Ее комментарий публикует WomanHit.

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В текущем сезоне актуальными будут классические французские береты с декоративными элементами, например, металлическими заклепками, цепочками, пайетками или вышивкой. В то же время популярными станут шапки-ушанки из искусственного меха «чебурашка» или с ярким принтом, отметила эксперт.

Кроме того, в список вошли шляпы с широкими полями из шерсти, кашемира и кожи, а также шелковые и сатиновые платки. В свою очередь, одним из главных трендов специалистка сочла однотонные трикотажные комплекты, состоящие из шапки или берета и шарфа.

Ранее в сентябре сообщалось, что замшевые куртки, которые были популярны в 1970-х годах, вернулись в моду осенью 2024 года.