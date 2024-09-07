Восемь трендовых вариантов для образов в стиле преппи

Осень-зима 2024/25 пройдет под эгидой преппи-стиля, который зародился в элитных американских школах. Многослойность — его характерная черта, поэтому на белую рубашку смело надеваем строгий джемпер. Юбки-плиссе тоже отвечают многослойным наклонностям школьной эстетики (мы про складки, конечно).

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Но если подобные мини-юбки уже кажутся слегка заезженным решением, то их «старшие сестры» — те, что по колено и ниже, — пока еще свежий фасон. Тем более когда речь идет о широких складках. Тут стоит отметить, что не стилем преппи единым. Актуальный librarian-core не оставил шансов юбкам из костюмной ткани в длине миди и макси: пришлось тем выйти из тени пыльных книжных полок и доказать, что библиотекарь может выглядеть дерзко и сексуально.

С чем комбинируем юбку со складками? Начнем снизу, а именно с лоферов и «Мэри-джейн», которые надеваем непременно на носки (без них в прохладном сезоне абсолютно никуда). Что касается плечевых изделий, тот тут, конечно, не обойтись без поло (да, уже с длинными рукавами) и облегающих лонгсливов, на которые накидываем трикотажный кардиган. Ну, и совсем о грустном, то есть о похолодании: наша героиня только с виду строгая, а на деле не против выйти на прогулку и в компании с вирусными куртками «рабочего».

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru