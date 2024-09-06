50-летняя Анна Михалкова вышла в свет с новой прической

Актриса Анна Михалкова с новой прической поразила поклонников на премьере сериала «Трасса». Интернет-пользователи заметили, что 50-летняя артистка похорошела.

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Михалкова, сыгравшая в картине главную роль, была на премьере в длинном тренче. Актриса добавила к нему кожаный клатч и ювелирные украшения.

Изюминкой ее образа была прическа в ретростиле, передает Леди Mail.ru. Волосы Михалковой завили крупными локонами и убрали челку.

Образ восхитил поклонников. Они писали:

«Выглядит роскошно», «Прямо похорошела». Некоторые отмечали, что актриса сильно похудела. Другие указывали на ее идеальную кожу.

Анна была на премьере одна. Членов семьи не заметили на красной дорожке.

Ранее сообщалось, что внучка режиссера Никиты Михалкова Наталья вышла замуж. Ее избранником стал 24-летний сын чиновника.