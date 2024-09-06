Возлюбленная Роналду показала фигуру в красном бикини на яхте

Португальский бомбардир Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес попали в объектив фотографов во время своего отдыха на яхте во Франции, сообщает Daily Mail. Возлюбленные показали свои хорошие физические данные: девушка подчеркнула свою фигуру красным бикини, а Криштиану продемонстрировал свой рельефный пресс, появившись в простых черных плавках. Родригес собрала свои локоны в низкий пучок и дополнила образ стильными очками и жемчужным ожерельем.

Издание отмечает, что Роналду и Родригес могли сыграть тайную свадьбу и проводить на яхте свой медовый месяц. Говорит об этом отсутствие с ними на отдыхе детей.

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Ранее российская актриса Александра Бортич станцевала в женских боксерах и майке без бюстгальтера под песню «В последний раз» группы «Веселые ребята». Видео звезда фильма «Холоп» и сериала «Полицейский с Рублевки» опубликовала в своем блоге.

До этого актриса и телеведущая Юлия Высоцкая поразила поклонников своей фигурой, позируя в облегающем платье. 51-летняя звезда опубликовала на странице в блоге фотографии, на которых она позирует в черном облегающем макси-платье, дополнив образ коричневой сумкой, балетками и золотыми украшениями.