Хирург назвал пять самых востребованных пластических операций в России

Блефаропластика возглавляет топ самые востребованных среди пациентов пластических операций. Об этом «Газете.Ru» рассказал Лев Соцкий, пластический хирург, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории.

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«Эта процедура не просто операция, а настоящий способ вернуть молодость и выразительность взгляду. Глаза — первая зона, на которую мы обращаем внимание при знакомстве или общении с человеком, и малейшие возрастные изменения здесь могут существенно влиять на общий облик. С возрастом и в виду внешних жизненных факторов зона вокруг глаз часто теряет свою привлекательность и «свежесть». Современная блефаропластика позволяет устранить не только грыжи нижних и верхних век, но и скорректировать слезные борозды и малярные мешки, сохраняя естественные пропорции лица», — объяснил он.

Благодаря новым методикам, таким как эндоскопическая подтяжка средней зоны лица, мы можем не только убрать недостатки, но и сделать так, чтобы пациент выглядел естественно, как в лучшие годы своей жизни. Никакой кустарной подтяжки, страшных рубцов от процедуры. Ваш взгляд останется прежним — молодым и ярким, без следов операции и видимых изменений.

Вторая популярная процедура — маммопластика.

«Эта операция помогает любой женщине чувствовать себя увереннее и привлекательнее. Красивая грудь всегда была символом женственности, и современные методы дают возможность с легкостью добиться идеальных форм, соответствующих ожиданиям пациентки. Главное — консультация со специалистом. Самостоятельно подобрать импланты, которых на рынки множество видов, сложно. Лучше всего определиться с желаемым внешним видом и прийти к хирургу, чтобы итоговый результат был идеальным», — сказал эксперт.

Ринопластика — одна из самых востребованных операций не только в России, но и в мире.

«Нос занимает центральное место на лице, и его форма может существенно влиять на внешность. Но не только эстетика важна: искривление носовой перегородки может затруднять дыхание и вызывать хронические заболевания, такие как гайморит. Ринопластика позволяет исправить форму носа и восстановить его функцию, чтобы свободно дышать. Мы можем избавиться от горбинки, скорректировать широкий или раздвоенный кончик носа, а также выровнять асимметрию. Современные методы позволяют проводить операцию закрытым способом, что делает ее практически незаметной. Тысячи довольных клиенток по всему миру уже доказали, что ринопластика — это такая же обыденная и «простая» процедура, как поход к стоматологу», — подчеркнул Соцкий.

Четвертая популярная процедура — ушивание диастаза.

«Диастаз — проблема, с которой сталкиваются многие женщины после родов, когда кожа на животе растягивается и не желает возвращаться к исходным формам. Раньше для устранения подобной проблемы требовались большие разрезы и значительные рубцы, но современные технологии позволяют решить этот вопрос менее травматично. Сегодня мы можем ушивать диастаз через небольшие разрезы или даже через пупок, что делает операцию практически бесследной. Эта процедура позволяет вернуть животу подтянутый и плоский вид, избавив от эффекта «пивного животика», который беспокоит многих женщин после родов», — отметил хирург.

Наконец, пятая востребованная операция — липоскульптура.

«Липоскульптура — это не просто липосакция, это искусство моделирования тела. Мы не только убираем излишки жира, но и создаем гармоничные контуры, подчеркивая достоинства фигуры и скрывая недостатки. С помощью липоскульптуры можно сделать талию более узкой, а ягодицы — более объемными, создавая желаемые клиенткой пропорции. Современные методы позволяют выполнять эту процедуру через минимальные проколы, что практически исключает следы на коже. Дополнительные технологии, такие как ультразвуковая и радиочастотная подтяжка, помогают сократить избытки кожи и улучшить общий результат. В итоге пациент получает подтянутую и красивую фигуру без необходимости в сложных операциях», — рассказал он.

Современная пластическая хирургия предлагает разнообразные возможности для улучшения внешности. Каждая из этих операций — будь то блефаропластика, маммопластика или липоскульптура — помогает пациентам не только выглядеть лучше, но и чувствовать себя увереннее. Главное — достичь гармонии и естественности, чтобы результаты операции подчеркивали вашу уникальность и красоту, резюмировал Соцкий.