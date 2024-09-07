Стилист подсказал варианты актуальных образов с брюками палаццо

Брюки палаццо остаются в топе уже который год. Осенью эта модель может стать спасительной, когда хочется сменить юбку или платье на более комфортную вещь, но при этом не страдать из-за сковывающих движения брюк со стрелками. Стилист Евгения Сизова подсказала нам варианты самых актуальных образов с брюками палаццо на этот сезон.

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Топ и брюки палаццо

Образ, плавно переходящий из лета в осень. Вы все также можете использовать кропы, но теперь стоит добавить пиджак или кардиган до середины бедра. Евгения:

«Так как брюки широкие, не стоит выбирать слишком широкий верх, остановитесь на зауженных моделях топов и футболок, чтобы подчеркнуть талию».

Если вы все же создаете «лук» с палаццо и кропом, стоит добавить к брюкам широкий пояс, чтобы еще больше сделать акцент на талии, как советует наш эксперт.

Sports look

Монохромные образы не выходят из голов стилистов. Всем уже давно приелись спортивные костюмы, которые в прошедшую весну не примерил только человек, совсем далекий от трендов. Наш стилист не советует полностью отказываться от этого полу-тренда, но в ваших силах его немного «освежить». Евгения:

«Вместо джоггеров или классических спортивных брюк подберите спортивные палаццо. А вместо худи или толстовки берем простую белую футболку/топ и миксуем с укороченным спортивным жакетом прямого кроя».

Ваш образ на каждый день готов!

Жилет и брюки палаццо

Трендовый образ для офиса или делового обеда. Пока осень радует солнечными деньками и нет необходимости надевать плотные жакеты с длинными рукавами, на помощь приходят классический жилет. Если ваш выбор пал на черные брюки, жилет стоит выбирать под цвет брюк, а для образов с белыми или песочными брюками можно подобрать жилет в трендовыми в этом году сливочном или бежевом оттенках.

Укороченный жакет с брюками палаццо

«Лук» для офиса, подходящий для любой погоды. Стилист не рекомендует сочетать палаццо с пиджаками стандартной длины, так как вы сделаете образ тяжелым и придадите бедрам еще больше объема. Укороченный жакет под цвет брюк будет идеальным вариантом для сочетания с тренчем или классическим пальто.