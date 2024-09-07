Блогерша Ида Галич раскрыла правду о пластических операциях. Об этом стало известно из ее соцсетей.

В последнее время Ида Галич заметно постройнела. Некоторые поклонники блогерши заподозрили ее в пластических операциях. Однако Галич поспешила заверить, что еще не прибегала к помощи хирургов.

«Спасибо! Операций не было. Держусь», — написала она.

По словам блогерши, секрет ее внешности заключается в здоровом образе жизни. Так, Галич практически отказалась от алкоголя и регулярно занимается спортом.

«Ледяной душ, зарядка почти каждый день, десять тысяч шагов, более-менее полезное питание, витамины, дыхательные практики, контроль потребляемого сахара, частичный отказ от алкоголя», — призналась она.

Ранее Ида Галич признавалась, что иногда прибегает к помощи косметологов — она вкалывала ботокс в лоб и добавляла филлеры в скулы.

Ранее мы писали о том, что Ида Галич объяснила, почему Mia Boyka набросилась на квадроберов.