Рэперша Lizzo показала фигуру в купальнике после похудения на 45 кг

Артистка усиленно тренируется ради стройности. Рэперша Lizzo всегда выступала за бодипозитив и уверяла, что любит и принимает себя любой. Когда вес исполнительницы достиг 185 килограммов, она решила круто поменять свою жизнь. Уже несколько месяцев 36-летняя звезда сидит на диете и занимается в зале. Результатом своих изменений Lizzo делится в социальных сетях.

© Чемпионат.com

Мелисса Вивиан Джефферсон (настоящее имя рэперши) взяла год отдыха и отправилась путешествовать. Сейчас она находится на Бали. Артистка выложила кадры в купальнике и показала, как выглядит её фигура после похудения на 45 килограммов.

© соцсети

Мелисса старается поддерживать здоровый образ жизни. Несколько раз в неделю она ходит в спортивный зал — Lizzo делает акцент на силовые тренировки. Кроме того, артистка исключила из рациона жирную пищу и сладости.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.