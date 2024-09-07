Стилист посоветовал носить юбку с брюками осенью

Стилист и ведущий шоу «Модный приговор» Александр Рогов посоветовал в Telegram-канале носить юбку с брюками.

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Рогов назвал подобное сочетание одежды нетривиальным решением на осень. Стилист не объяснил, почему. Он опубликовал несколько снимков с примерами, как это может выглядеть. На фото девушки используют как длинные, так и короткие юбки разных фасонов в своем образе. Также и с брюками. В таком сочетании дамы носят как классические штаны, так и джинсы.

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Рогов также заявлял, что прозрачные вещи будут актуальны осенью. Стилист рассказал, как правильно носить просвечивающие предметы гардероба. Он рекомендовал сочетать прозрачные платья и юбки с плотными цветными колготками или носить их поверх джинсов и брюк. К просвечивающим вещам, по словам телеведущего, можно добавить верхнюю одежду: кожаную куртку, жакет или пальто.

В августе Рогов назвал новый тренд из школьной эпохи 2000-х. Он предложил вернуть в моду значки. Стилист посоветовал украшать ими ваши жилетки, свитшоты, пиджаки, куртки и даже пальто.