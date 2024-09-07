Директор по дизайну Apple Джони Айв создал странную куртку 3-в-1

Компания LoveFrom бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва в сотрудничестве с итальянским брендом Moncler представила необычную модульную куртку 3-в-1. Об этом сообщает портал iXBT.

© Газета.Ru

Ключевым элементом одежды является утепленный желтый жилет, предназначенный для холодной погоды. Жилет можно носить отдельно или комбинировать с одним из трех модулей: пончо, паркой или курткой. Эти модули крепятся к жилету с помощью магнитных кнопок DUO, напоминающих MagSafe в iPhone.

Каждый модуль изготовлен из цельного куска переработанного нейлона, сложенного без швов, что напоминает технику создания кимоно. Отмечается, что для производства использовался уникальный ткацкий станок, обычно применяемый для изготовления постельного белья.

На производство необычной одежды компании потратили около четырех лет. Коллекция поступит в продажу 24 сентября, стоимость пока не уточняется.

Джонатан «Джони» Айв — бывший главный директор по дизайну компании Apple, который известен как дизайнер iMac, алюминиевых и титановых PowerBook G4, MacBook, MacBook Pro (Unibody), iPod, iPhone и iPad.

Ранее компания HMD Global представила необычный смартфон с модульным дизайном.