Николь Кидман и Мэган Фэйхи появились на премьере сериала в черном

После своего яркого появления в Венеции, Николь Кидман уже продвигает свой следующий проект. Актриса посетила лос-анджелесскую премьеру сериала Netflix «Идеальная пара». На звезде было надето платье от Ferragamo, созданное на заказ Джейсоном Болденом. Чёрное платье длиной в пол идеально облегало тело звезды. Несмотря на то, что платье было очень сексуальным благодаря V-образному вырезу и полупрозрачной ткани, она добавила немного контраста с помощью чёрного пиджака-смокинга.

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Как и Кидман, Мэган Фэйхи выбрала для красной дорожки чёрное платье с глубоким V-образным вырезом. Её образ, вдохновлённый нижним бельём, был полностью выполнен из кружева. Изюминки добавляла открытая спина. Звезда не отвлекала внимание от потрясающего платья благодаря минималистичным аксессуарам: серьгам с бриллиантами и чёрным туфлям на шпильке с ремешком на щиколотке. Истинные леди, берём с них пример!