Weekend Max Mara показали новую коллекцию осень-зима 2024/25

Готовы к путешествию на Запад? Weekend Max Mara представил новую коллекцию на осень-зиму 2024/25. Главной героиней коллекции стала американская актриса Люси Хейл, которая идеально воплощает беззаботное настроение атмосферной поездки. Говоря о самой линейке, получившей название Joyroad, сама актриса описывает её как «радостную, аутентичную и воплощающую истинный дух американского Запада». Внутренняя свобода идеально переплетается с непринуждённым стилем самой компании, свойственной Weekend Max Mara.

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«Weekend Max Mara воплощает в себе аутентичность и свободный дух, два принципа, которым я стараюсь следовать в своей жизни. Именно эти ценности послужили надёжной основой для создания коллекции. С самого начала у нас была общая идея - используя эстетику американского Запада, создать практичную одежду, способствующую самовыражению тех, кто её носит» — добавила Хейл.

О ковбойской аутентике напоминает бахрома, которую можно увидеть на кожаных куртках, замшевых брюках и всеми любимой модели сумки Pasticcino bag. Ну и, конечно, как можно представить удобную одежду в американском стиле без классического синего денима. Вы найдёте свободные джинсы и мини-юбки выцветших или контрастных оттенков, украшенные вышивкой с заклёпками.

Верхняя одежда также выполнена в непринуждённом стиле, стоит оценить куртку-бомбер в стиле гаучо, парки, дафлкот и жакет из прочной шерстяной ткани с вязаными рукавами. Даже базовые вещи из трикотажа дополнены акцентными деталями в виде узоров или цветочных аппликаций.

В основе цветовой гаммы - бурые или рыжеватые земляные оттенки, оливково-зелёный и светло-голубой. Ярко, контрастно и ничего лишнего. Впрочем, как и всегда: лаконичность и индивидуальность объединены в одно целое!