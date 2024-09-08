Несколько нескучных деловых образов для осени

Лаконичные жакеты, мини-юбки, брюки палаццо - все это разбавляет рабочую рутину. Предлагаем вам ознакомиться с модной подборкой образов в стиле офискора.

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Осень – это не только начало учебного года, многие возвращаются из отпусков в офис и хочется после отдыха прийти на работу обновленной и прекрасной. В этом поможет одежда, которая подчеркнет все достоинства фигуры. Вместе с брендом basis предлагаем рассмотреть несколько стильных образов. Согласитесь, современная успешная девушка не закрывается в офисе, а уверенно совмещает работу и жизнь: она успевает на завтраки и бранчи с подругами, а вечером отправляется на выставки и в театр. Поэтому ей надо быть и строгой, и в то же время чувственной и элегантной.

Must have осени — эффектное пальто Usual Code и минималистичный пиджак-пальто Corp Code.

Дополняем образ трендовыми мини-юбками, которые представлены в двух вариантах: серая дерзкая sxy worker и более строгая, с легким намеком на игривость mini corp code в полоску, или классическими серыми брюками со складками.

Завершаем комплект универсальной водолазкой без рукавов neck code, которая легко впишется как в атмосферу делового брейнсторма, так и в дресс-код для похода на иммерсивный спектакль.

Продолжают тему строгости и женственности лаконичные лонгсливы скини в трендовых оттенках — сливочное масло и серо-голубой, а также геометричный корсетный топ office brace. В паре с пиджаком оверсайз он создает идеальный комплект для важной презентации, а в дуэте с юбкой макси — дерзкий, соблазнительный образ для свидания.