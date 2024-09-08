Дубцова снялась в откровенном клипе с Natan

Певица Ирина Дубцова и рэпер Natan (Натан Миров) рассказали о совместном откровенном клипе на новую песню. Их цитирует «Пятый канал».

По словам Natan, клип пришлось снимать ночью до девяти утра.

«Под дождем, в холод. Будут прекрасные сцены, где мы будем мерзнуть, обниматься», — пообещал он.

Дубцова добавила, что Natan снимался в клипе голышом.

«Когда вы увидите нас под дождем, знайте — нам было очень холодно, особенно Natan, он там вообще голый», — сказала она.

Клип станет продолжением совместной песни артистов «Давай обнимемся в последний раз» и должен стать не последним сиквелом истории, уточнили артисты.

Дубцова также подчеркнула, что раньше не исполняла написанные другими артистами песни, но с Natan изменила этому принципу и стала работать над написанием песен совместно.

Накануне Ирина Дубцова предупредила, что мошенники вымогают деньги от ее имени.

Ранее Николь Кидман заявила, что боится смотреть фильм «Малышка» из-за откровенных сцен с собой.