Чем удивляли звезды на красной дорожке в Венеции

В субботу, 7 сентября, завершилось одно из главных событий кинематографического мира — 81-й Венецианский кинофестиваль.

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В минувшие дни все лучшие кинокартины года получили оценки от жюри и публики, все «Золотые львы» нашли своих новых обладателей, а все модные критики в очередной раз обсудили образы звезд на красной ковровой дорожке. Рога Леди Гаги, купальник Евы Лонгории, квадратные туфли Брэда Питта и другие яркие образы знаменитостей — в галерее «Ленты.ру».

60-летний Брэд Питт пристально следит за модой. Это он продемонстрировал и в Венеции — фотографы запечатлели актера в облегченном голубом костюме, белой футболке и в очках-авиаторах во время водной прогулки со старым другом Джорджем Клуни. Свой тонкий вкус Питт показал и на красной ковровой дорожке. Там в сопровождении своей возлюбленной Инес де Рамон он появился в расклешенных шелковых брюках и туфлях с массивным квадратным носом в стиле 1970-х.

Тренд на нарочитую сексуальность не теряет актуальности от фестиваля к фестивалю. На этот раз адептом тенденции выступила звезда телесериала «Эйфория» Сидни Суини, которая предстала перед фотографами в вечернем платье люксового бренда Armani, украшенном прикрывающей грудь аппликацией в виде цветов.

Певица Леди Гага в очередной раз вызвала ажиотаж в сети. Все благодаря экстравагантному наряду, который исполнительница выбрала для дебютного выхода в свет с женихом, предпринимателем Майклом Полански. На премьере фильма «Джокер: Безумие для двоих», в котором она сыграла главную роль, ее запечатлели в бархатном платье с пышной юбкой и глубоким декольте. Однако главной деталью образа стала шляпа с рогами и кружевной вуалью.

Мода на прозрачную одежду не сбавляет оборотов. Тренд поддержала и 49-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория, которая предстала перед фотографами в черном приталенном макси-платье итальянского бренда Alberta Ferretti. Предмет гардероба оказался оформлен крупными пайетками и включал в себя юбку, обнажившую ноги артистки.

Создательница марки прославилась в 1990-х годах своими воздушными вечерними платьями, однако впоследствии также стала создавать повседневные наряды. Новая осенне-зимняя коллекция бренда описывается на официальном сайте как сочетание «мужественности и женственности, компактности и легкости, прочности и мимолетности».

Любительница наготы Эмили Ратаковски выбрала для красной дорожки Венецианского кинофестиваля винтажное платье люксового бренда Gucci из коллекции 2004 года, дизайн которого разрабатывал Том Форд. Платье супермодели было выполнено из полупрозрачной зеленой ткани и оформлено многоярусной бахромой и глубоким V-образным декольте. Ратаковски решила сочетать его с длинными бриллиантовыми серьгами и кольцами ювелирной марки Pasquale Bruni.

Эдриан Броуди и его возлюбленная Джорджина Чепмен прибыли на фестиваль по случаю премьеры фильма «Бруталист». Авации зрителей после просмотра картины длились 12 минут — так долго, что охране пришлось направлять людей к выходам, чтобы организовать следующий показ в зале. С таким же восторгом поклонники отнеслись и к образу пары. По случаю мероприятия Чепмен надела усыпанное кристаллами полупрозрачное платье пыльно-голубого оттенка, а ее спутник украсил свой пиджак крупной брошью с бриллиантами.

55-летняя австралийская актриса Кейт Бланшетт разбавила череду выходов в классических костюмах и платьях откровенным образом. Звезда «8 подруг Оушена» пришла на вечеринку Passione Party в широких черных брюках с завышенной талией и блестящем топе из жемчуга люксового бренда Armani, который частично оголял ее грудь. Стилистка Элизабет Стюарт также подобрала для знаменитости небольшие серьги и остроносые туфли.

Бланшетт не в первый раз удивляет общественность неожиданными стилевыми решениями. В августе актриса посетила показ фильма «Бордерлендс» в Лос-Анджелесе в черных брюках и топе из 102 серебряных ложек, созданном шведским дизайнером Эллен Ходаковой Ларссон.

Испанский кинорежиссер Педро Альмодовар представил на фестивале свою ленту «Комната по соседству», но внимание оказалось приковано не только к его работе. Мэтр удивил публику ярко-розовым костюмом бренда Loewe, на который прикрепил брошь в виде золотистого пера, и солнцезащитными очками в дутой оправе. За свой неординарный образ он Vogue.

Возвращать в свой гардероб розовый цвет, который в XX веке стал считаться преимущественно женским, мужчины начали в XXI столетии. В 2019 году на вечеринку перед премией «Грэмми» в розовом костюме Loewe Рианны американский рэпер A$AP Rocky. В 2020-м на самой премии в нарядах аналогичного оттенка появились рэперы Lil Nas X, Tyler the Creator и канадский певец Shawn Mendes, а в 2021 году церемонию вручения наград «Тони» в розовом костюме Prada посетил Джейк Джилленхол.

Канадская актриса Тейлор Расселл решила повторить образ немецкой супермодели Клаудии Шиффер 21-летней давности. Она появилась на премьере «Битлджус Битлджус» в винтажном белом макси-платье Chanel Haute Couture. Данный предмет гардероба, созданный за год до рождения артистки, отличался прозрачным кружевным верхом, шлейфом и пышной баской.

Аналогичный наряд Шиффер впервые продемонстрировала на подиуме в 1993 году. При этом манекенщица отреагировала на выбор актрисы на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). «От показа Chanel 1993 года до Венецианского кинофестиваля 2024 года! Тейлор, ты выглядишь просто потрясающе», — заявила модель.

Чета Клуни считает Венецию самым романтичным городом в мире — и с ней их связывают особые отношения. Именно там 10 лет назад влюбленные поженились на тайной церемонии при содействии местных властей. На минувший фестиваль Амаль выбрала наряд под стать городу — струящееся платье с длинным шлейфом трендового оттенка сливочного масла. Наряд люксового дома Versace она дополнила минималистичными белыми туфлями Aquazzura. Ее супруг остался верным классики и появился в элегантном черном костюме с бабочкой.

Супермодель Стелла Максвелл продемонстрировала публике роскошную фигуру в «голом» платье авторства модного дома Iris Van Herpen. В то же время прическу и макияж манекенщица предпочла в сдержанных тонах, из-за чего они удачно гармонировали с довольно экстравагантным образом.

60-летняя звезда «Бойцовского клуба» продолжил череду бунтарских образов. Вместо традиционного классического наряда он надел на красную дорожку костюм Louis Vuitton, который включал в себя приталенный пиджак и расклешенные брюки. При этом рубашку актер заменил на прозрачную футболку, а от галстука и вовсе отказался.

Впрочем, данный образ оказался не самым провокационным. В 2022 году артист появился на премьере фильма «Быстрее пули» в льняной юбке, напомнив о культовой фотосессии для Rolling Stone. В 1999 году Питт снялся для журнала, продемонстрировав мускулистое тело в облегающих платьях.

В то же время Анджелина Джоли, которая едва не пересеклась с ненавистным экс-супругом, смутила поклонников своим внешним видом. Комментаторы даже предположили, что актриса больна — все из-за чрезмерной худобы. Знаменитость запечатлели на ковровой дорожке в вечернем платье и меховой накидке, а также босоножках на высокой шпильке. Образ Джоли завершила помадой глубокого красного оттенка, который пользуется популярностью в нынешнем сезоне.

Моника Беллуччи появилась в Венеции вместе с возлюбленным, не менее известным режиссером Тимом Бертоном. Для выхода на красную дорожку пара пыталась соответствовать общему стилю в одежде: Беллуччи предстала перед фотографами в облегающем черном платье, оформленном пышными плечами и глубоким декольте, а Бертон, в свою очередь, примерил классический костюм и рубашку того же цвета. Перед публикой влюбленные позировали, держась за руки, но от поцелуев воздержались.

А 51-летняя чешская топ-модель Ева Герцигова очаровала поклонников стройной фигурой. Она решила подчеркнуть свою атлетичную форму с помощью наряда — перед публикой она представала в облегающем полупрозрачном комбинезоне с перекрестной драпировкой на груди и длинным шлейфом. Откровенный образ дополнили золотые цепи на бедрах, массивное ожерелье и туфли-лодочки на шпильках.

Итальянская модель и актриса польского происхождения Касия Смутняк представила публике поистине культовый образ модного дома Giorgio Armani. Она позировала перед фотографами в широких бархатных брюках и жилете на голове тело. Акцентной деталью ее наряда стал головной убор из черного бисера с бахромой в стиле 1920-х годов.

Самые преданные фанаты заметили на спине Касии свежую татуировку в виде дракона, которая перекрывала предыдущую — стихотворение, начинающееся со слов: «Если бы Бог дал мне…» Они предположили, что крылатое существо, символизирующее силу, означает новый этап в жизни актрисы.