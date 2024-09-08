Как колготки перевернули представление о женственности

65 лет назад в продаже появились первые в мире колготки. Десятилетиями эта деталь гардероба вызывала ажиотаж среди женщин: за колготками выстраивались очереди. Заведующая кафедрой дизайна НИУ «МЭИ» Александра Панкратова рассказала «Вечерней Москве» историю появления этой вещи.

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История колготок уходит корнями в Древнюю Грецию. Считается, что первые чулки были связаны из тонкой шерсти в VI веке до нашей эры. Позднее чулки носили в средневековой Европе. Притом мужчины! Первой женщиной, которая начала носить чулки, была английская королева Елизавета I. Тогда женские ноги было принято прикрывать, но королева имела свои прогрессивные взгляды на моду. В XIX веке мужчины перестали носить чулки, а женщины — активно начали. В XX веке, когда платья укоротились, это стало необходимостью. В начале Второй мировой войны был изобретен нейлон, прочность которого оценили сначала при изготовлении парашютов. В 1940-е годы нейлон начали активно использовать при изготовлении чулок, а потом и колготок.

Первой начала носить колготки американская актриса Энн Миллер: ей нужна была вещь, в которой удобно танцевать. По поводу ношения колготок сегодня существует два основных диаметрально противоположных мнения в этикете: условно американский и европейский. Согласно первому, их можно носить только с октября по апрель и ни в коем случае не надевать колготки с летним платьем. Согласно второму мнению, которого, например, придерживаются при английском дворе, женщина вообще не может появляться в платье без колготок.

Блеск тут лишний

Мировые ведущие стилисты в один голос заявляют: телесные колготки с блестящим эффектом — признак дурного вкуса. Они удешевляют образ. Эксперты приводят наглядный пример — по их мнению, ноги в таких колготках выглядят как сосиски в целлофане.

Аккуратно с сеточкой

Долгое время считалось, что колготки в сеточку выглядят чересчур вульгарно. Однако сегодня стилисты пересмотрели свое мнение о таком дизайне. В продаже можно найти модели в аккуратную мелкую сетку, которую смогут разглядеть только самые внимательные. Также интересной альтернативой могут стать ажурные колготки, или с необычными узорами, или с вкраплениями люрекса.

Даже не просвечивают

Новый виток в моде на колготки появился после создания мини-юбок. Модернизированные чулки позволяли сокращать длину подола. Эта идея появилась у дизайнера Мэри Куант, которая считается создателем первых мини-юбок. При этом новый элемент одежды она предлагала носить с цветными или узорчатыми колготками. Особенно модными стали плотные непрозрачные модели.

Рисовали линию

Колготки со «швом» не выходят из моды десятилетиями. В советское время достать такие было почти невозможно, и поэтому модницы выкручивались, как могли: они рисовали ровную тонкую линию карандашом прямо на ноге. Считается, что мужчины всегда обращают внимание на такую модель колготок. Зигмунд Фрейд отмечал, что швы на задней части ноги напоминают два пути, которые ведут к цели.

Никаких голых ног

Однажды актрису Анджелину Джоли раскритиковали в обществе за то, что она пришла на прием к Елизавете II с голыми ногами. Колготки уже много лет считаются предметом, необходимым женщине по этикету. Для деловых встреч или рабочих мероприятий дамам рекомендуют выбирать бежевые или темно-бежевые «чулковые рейтузы». Черные же колготки больше подходят для вечернего антуража.

Название писали через «а»

Слово «колготки» в СССР прижилось не сразу. Какое-то время их называли чулковыми рейтузами. Для продажи в Советском Союзе их поставляли из Чехословакии. Оттуда и пришло название предмета одежды. Причем «колготки» долгое время писались через «а» — «калготки» от чешского слова kalhoty, которое переводится как «брюки». Только потом название приобрело букву «о».

Они тоже имеют вес

На упаковках с новыми колготками мы всегда видим количество DEN. Многие знают, что чем число больше, тем выше плотность ткани. Однако люди редко задумываются о том, как это рассчитывается. Дело в том, что денье (DEN) — это вес нити в граммах длиной в девять километров. То есть, например, самый тонкий отрезок нейлона в девять километров будет весить 20 граммов.

Зашивали волосом

Так как колготки были товаром импортным, да и стоили немало, их ценность в СССР была особенной. Даже если на тонком материале появлялась дырочка, женщины проявляли свою находчивость во всей красе — зашивали собственными волосами, продевая их в иглу. В СССР было устойчивое выражение, характеризующее колготки как предмет роскоши: «Считать богатой можно ту женщину, которая надевает под брюки целые колготки».

Красный в тренде

Появление нейлона совершило революцию в мире моды и дизайна. Сегодня у нас есть колготки различных цветов с рисунками, с разной плотностью. В общем, кто во что горазд. Сегодня в моде колготки неестественных цветов: красного, зеленого или белого.

Материал для парашютов

Появление колготок на американском рынке прекратилось в определенный момент. США вступили во Вторую мировую войну, и потому весь нейлон был задействован в другой сфере. Из нового материала делали парашюты, веревки и шнуры. После завершения войны производство возобновилось.

Подсказала жена

Массовое производство колготок началось благодаря руководителю текстильной компании Аллену Ганту. Его беременная жена Этель отказывалась выходить на улицу, потому что из-за ее положения подвязки для чулок не удавалось закрепить на талии. Тогда она попросила мужа объединить нижнее белье и чулки.

ФАКТЫ, КОТОРЫЕ ВЫ НЕ ЗНАЛИ

Заработать за три дня. Какое-то время в СССР поставлялись колготки только из Чехословакии. Стоили они 15 рублей — как трехдневный заработок инженера. Позже, ближе к 1970-м годам, в советских магазинах появились так называемые гэдээровские модели. Их привозили из Германской Демократической Республики. Цена на них была немного ниже.Чинили чудо-устройством. Чего только не придумывали ради продления жизни нейлонового золота. И спрос рождает предложение! Потому в скором времени на прилавках галантерейных отделов появились специальные устройства, которые позволяли поднимать петли и облегчали женщинам задачу в починке колгот.Советские были теплее. Но ведь при такой долгосрочной моде на «чулковые рейтузы» нельзя было не заняться отечественным производством. Брестский чулочный комбинат решил идти в ногу со временем и начал выпускать свои модели. Сегодня такие колготки мало бы кто стал носить.

Отечественные модели были значительно толще импортных и выглядели не так элегантно.Варили да красили. Брестские колготки проходили, можно сказать, девять кругов ада: их варили в хлорке, поливали уксусом с содой и солью, красили тушью для черчения и разными лекарствами. После таких процедур, конечно же, ткань сильно портилась, и некоторые изделия «рассыпались» сразу.Кавказская модница. К моде на цветные колготки, кстати, руку (или ногу) приложила актриса Наталья Варлей. В одной из сцен фильма «Кавказская пленница» спортсменка и просто красавица появилась в фиолетовых колготках. До этого момента советские женщины даже не слышали о существовании таких экземпляров.