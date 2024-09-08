Кайли Дженнер без одежды снялась с кардинально новым имиджем

Модель и бизнесвумен Кайли Дженнер кардинально сменила имидж и показала результат, опубликовав фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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27-летняя звезда реалити-шоу запечатлена с голубыми волосами, которые были уложены в легкие локоны. Кайли Дженнер также сделала макияж со светло-коричневыми тенями и розовой помадой. Модель позировала перед камерой без одежды. Она обернулась в белое полотенце и надела только массивный серебристый браслет. Бизнесвумен сидела за столом с чашкой кофе на фоне деревьев.

В конце августа Кайли Дженнер опубликовала фото без макияжа после удаления филлеров из губ. Звезда реалити-шоу позировала в спортивном костюме. Волосы девушка завязала в низкий пучок и отказалась от макияжа. В кадре также был ее двухлетний сын Эйр.

До этого Кайли Дженнер опровергла слухи о хирургических вмешательствах. Звезда заявила, что люди не понимают силу прически, хорошего макияжа и инъекций. Бизнесвумен подчеркнула, что прибегала к филлерам для изменения черт лица. Однако она удалила введенные инъекции из губ.

Ранее Наоми Кэмпбелл в полупрозрачном платье вышла в свет с кардинально новым имиджем.