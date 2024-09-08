55-летний Хью Джекман продемонстрировал стальной пресс и мощные бицепсы

Актёр упорно работал над собой ради роли в фильме «Дэдпул и Росомаха». Хью Джекман рассказывал, что чуть ли не ежедневно занимался в тренажёрном зале и придерживался строгой диеты в преддверии и во время съёмок. 55-летний артист показал, какого результата ему удалось достичь во время подготовки к работе над лентой.

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Джекман смог стать счастливым обладателем идеальных кубиков пресса и мощных бицепсов. Актёр признался, что без помощи съёмочной команды «Дэдпула и Росомахи» ему не удалось бы даже близко приблизиться к такой форме.

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