55-летний Хью Джекман продемонстрировал стальной пресс и мощные бицепсы

Хью Джекман продемонстрировал стальной пресс и мощные бицепсы
Актёр упорно работал над собой ради роли в фильме «Дэдпул и Росомаха». Хью Джекман рассказывал, что чуть ли не ежедневно занимался в тренажёрном зале и придерживался строгой диеты в преддверии и во время съёмок. 55-летний артист показал, какого результата ему удалось достичь во время подготовки к работе над лентой.
Джекман смог стать счастливым обладателем идеальных кубиков пресса и мощных бицепсов. Актёр признался, что без помощи съёмочной команды «Дэдпула и Росомахи» ему не удалось бы даже близко приблизиться к такой форме.
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«Многие задавали мне вопросы о том, как я накачал мышцы. На самом деле я практически всё время проводил в зале и питался по определённым правилам. У меня была невероятная команда, которая внимательно следила за тем, что я ем. Я благодарю каждого, кто внёс свой вклад», — сказал Хью.