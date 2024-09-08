Бейонсе выложила фото в купальнике с декольте

Певица и бизнесвумен Бейонсе снялась в купальнике во время отдыха с супругом, рэпером Jay-Z. Снимки опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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43-летняя Бейонсе была запечатлена в черном слитном купальнике с декольте. Поп-исполнительница собрала волосы в высокий пучок с прядями у лица и сделала макияж с красной помадой. Артистка стояла в воде и держала в руке стакан. На других фото Бейонсе и Jay-Z пили виски и курили сигары.

В августе поп-исполнительница объявила о запуске собственного бренда виски SirDavis Whisky. Бейонсе выложила в личный блог снимки, на которых позировала с алкогольным напитком. Бизнесвумен была запечатлена в белом кружевном мини-платье с декольте и вырезами, к которому добавила головной убор в тон, массивные серьги и кольцо. Знаменитость распустила волосы и сделала макияж с золотыми тенями и коричневым блеском для губ. Однако интернет-пользователи раскритиковали рекламу с артисткой.

До этого Бейонсе выпустила уходовую косметику для волос Cécred. Певица записала видео, где предстала без макияжа и парика. Она сидела в кресле, пока ее мастер делал процедуры по уходу за волосами. Специалист использовал средства нового бренда звезды.

Ранее Рианну осудили за выход в прозрачной накидке и стрингах.