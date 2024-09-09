Опасность абрикосового скраба для лица

Абрикосовый скраб, известный своими отшелушивающими частицами из измельченных абрикосовых косточек, долгое время считался популярным средством для очищения кожи. Однако за последние годы дерматологи и косметологи все чаще предупреждают о потенциальных рисках его использования. Подробнее — в материале "Рамблера".

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Главная проблема абрикосового скраба заключается в его грубых частицах. Часто они имеют острые, неровные края, которые могут нанести микроповреждения на поверхности кожи. Эти микротрещины могут быть незаметны невооруженным глазом, но со временем они приводят к преждевременному старению. Также из-за частого микротравмирования кожи абрикосовый скраб может способствовать появлению гиперпигментации. Микротравмы могут запускать процесс воспаления, который стимулирует выработку меланина, приводя к образованию темных пятен.

Кожа лица имеет тонкий защитный барьер, который сохраняет влагу и защищает от агрессивных внешних факторов. Частое использование грубых скрабов может повредить этот барьер, что приведет к обезвоживанию и раздражению кожи. Это также может способствовать появлению сухости, шелушения и ухудшению общего состояния кожи.

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Для людей с акне или воспалениями на коже лица абрикосовый скраб может усугубить проблему. Микроповреждения, вызываемые грубыми частицами, могут усилить воспаление, способствовать распространению бактерий и даже вызвать новые высыпания. Особенно опасно применять такой скраб на открытые воспаленные участки кожи. Частицы абрикосовых косточек могут вызвать значительное раздражение, особенно у людей с чувствительной или тонкой кожей. Это может проявляться в виде покраснений, ощущения жжения или дискомфорта после использования скраба.

Альтернативы абрикосовому скрабу

Химические эксфолианты на основе кислот, таких как AHA или BHA, работают мягче, растворяя мертвые клетки кожи, не вызывая механических повреждений;

Энзимные пилинги — нежные продукты, которые аккуратно удаляют омертвевшие клетки с поверхности кожи, подходя для чувствительной и проблемной кожи;

Мягкие скрабы с мелкими, равномерно округлыми частицами, например, из целлюлозы или воска, обеспечат безопасное механическое отшелушивание без риска травм.

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