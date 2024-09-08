Модель Алеся Кафельникова снялась в белье и чулках

Модель Алеся Кафельникова приняла участие в откровенной съемке. Девушка опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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На одном из кадров 25-летняя Алеся Кафельникова была запечатлена в черном комплекте белья, который состоял из бюстгальтера в полоску и трусов с разрезами. Модель также надела чулки и туфли на каблуках. Дочь теннисиста Евгения Кафельникова позировала с мокрой укладкой и естественным макияжем.

В конце апреля Алеся Кафельникова снялась для модельного агентства Avant Models, а позже появилась на обложке журнала Marie Claire. В июне знаменитость приняла участие в показе Alexis Mabille на Неделе высокой моды в Париже. Модель вышла на подиум в золотом платье с декольте, верх которого был украшен кристаллами.

В августе Алеся Кафельникова показала редкое фото дочери, которую родила от бизнесмена Георгия Петришина. Знаменитость выложила фото, где 4-летняя Киара в салоне красоты сидит в кресле, пока ей делают маникюр и педикюр. Девочка позировала в розовом платье. Волосы ей завязали в два хвостика.

Ранее 41-летняя Светлана Лобода снялась топлес.