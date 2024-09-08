$89.82+0.1299.72+0.52
Почта

Как выбрать идеальное пальто: руководство по стилям, тканям и цветам

Выбор идеального пальто — это комбинация личного стиля, комфорта и функциональности. Оно должно подчеркивать образ и защищать от холода. "Рамблер" расскажет, как найти тот самый вариант.

Как выбрать идеальное пальто: руководство по стилям, тканям и цветам
© unsplash.com

Фасоны

Классические силуэты

Вневременная элегантность и универсальность. Пальто с прямым кроем, длиной до колена или чуть ниже, лишенное лишних деталей, — это инвестиция в гардероб. Его можно носить как в повседневной жизни, так и на официальные мероприятия, и оно всегда останется вне времени.

Пример: строгий тренч или двубортное пальто с четкими линиями.

Оверсайз

В последние годы пальто оверсайз стало синонимом расслабленного, но продуманного стиля. Такие модели дают пространство для слоев, идеально подходя для комбинации с объемными свитерами и шарфами, не теряя при этом форму.

Пример: пальто-кокон или пальто-халат с широким поясом.

Акцент на талию

Для тех, кто хочет подчеркнуть фигуру и добавить утонченности образу, пальто с акцентированной талией — отличный выбор. Независимо от того, будет ли это пояс или четко очерченная линия талии, такие модели придают силуэту изысканную грациозность.

Пример: приталенные или стеганые пальто с акцентными ремнями.

Пальто с капюшоном

Модель для активных и современных. Капюшон не только защищает от ветра и дождя, но и придает облику непринужденность, особенно если он выполнен в объемной форме или декорирован мехом.

Четыре способа освежить гардероб без покупки новой одежды

Ткани

  • Шерстяные пальто: сохраняют тепло, обладают воздухопроницаемостью, что делает их удобными и практичными для повседневного ношения.
  • Кашемировые пальто: изысканные, приятные на ощупь, но требуют особого ухода, чтобы сохранить свою красоту на долгие годы.
  • Твидовые пальто: не только стильны, но и практичны благодаря своей плотности и устойчивости к внешним воздействиям.
  • Пальто из смесовых тканей: не только более устойчивы к износу, но и лучше справляются с непогодой, сохраняя при этом стильный вид.
  • Пальто из водоотталкивающих материалов: легкие, удобные в уходе и отлично защищают от дождя.

Цветовая гамма

Нейтральные цвета

Черное, серое, бежевое или темно-синее пальто — это не только база, но и ключ к любому гардеробу. Эти оттенки создают элегантный и лаконичный образ, который можно легко адаптировать к любой ситуации и комбинировать с аксессуарами.

Смелые и яркие акценты

Насыщенные осенние оттенки, такие как горчичный, изумрудный, винный или насыщенный синий, помогут создать эффектный образ. Яркое пальто привлекает внимание и делает даже самый простой комплект одежды выразительным.

Пастельные тона

Пастельные оттенки осенью могут быть неожиданным, но очень стильным выбором. Светло-голубые, пудрово-розовые и мятные тона добавят в ваш гардероб свежесть и легкость, создавая интересный контраст с привычными темными цветами сезона.

Клетка и узоры

Клетчатые пальто остаются на пике популярности. Крупная клетка, мелкая "гусиная лапка" или шотландский тартан — такие принты добавляют образу игривость и делают его более динамичным.

Ранее мы писали, что из гардероба бабушек в тренде в текущем году.

Тренды