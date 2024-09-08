Сиенна Миллер показала фигуру в «голом» платье без бюстгальтера

Модель и актриса Сиенна Миллер вышла на публику в «голом» платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

© globallookpress

42-летняя Сиенна Миллер стала гостьей премьеры фильма «Горизонты: Часть 2», которая состоялась 7 сентября в рамках Венецианского кинофестиваля. Актриса позировала перед фотографами в белом прозрачном платье с цветочным принтом без бюстгальтера. Модель добавила к образу черные ботфорты на каблуках, золотой ремень, серьги и бриллиантовое кольцо. Знаменитость распустила волосы и сделала естественный макияж.

© globallookpress

В прошлом году Сиенна Миллер объявила, что станет матерью во второй раз. Папарацци успели сделать несколько кадров на пляже. Актриса позировала в бежевом крошечном бикини и не скрывала округлившегося живота. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. В январе стало известно, что модель родила дочку.

У Сиенны Миллер также есть дочь Марлоу, которую она родила от артиста Тома Старриджема. Летом 2015 года звезды расстались. Сейчас Сиенна Миллер встречается с актером Оли Грином.