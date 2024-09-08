Косметолог рассказал, как сохранить красоту рук осенью

Осенью кожа рук и ног нуждается в усиленном уходе, и простого дневного крема будет уже недостаточно. Косметолог Алевтина Егорова подсказала нам самые эффективные способы, чтобы сохранить красоту ваших рук в холодный сезон.

© unsplash

Ванночки с солью

Немного соли? Почему бы и нет. Известный факт — соль прекрасно отшелушивает кожу и питает ее необходимыми микроэлементами. Алевтина:

«Не переборщите с солью, слишком большое количество приведет к раздражению. Я советую смягчить соляной раствор для рук маслом лаванды».

Делайте такие ванночки несколько раз в неделю.

Увлажняйте кожу

О том, что у вас в сумочке всегда должен быть небольшой тюбик с кремом, не стоит и упоминать. Но в осенний уход следует включить не только дневное средство. Добавьте ночной питательный крем или лосьон, его важно использовать не каждый день, чтобы не перегрузить кожу. К слову, сам дневной крем наш эксперт рекомендует выбрать поплотнее, а весной можно снова вернуться к легкой текстуре. Алевтина:

«Сейчас можно начать использовать кремы с AHA-кислотами, но будьте осторожны — слишком сильное средство может спровоцировать пигментацию».

Меняем средство для мытья рук

Если летом можно было использовать привычное вам средство для рук, то сейчас наш эксперт советует сделать акцент на более щадящих составах. Избегайте мыла и слишком активных щелочных средств. Присмотрите вариант очищающего средства с маслами. Косметолог также советует по возможности использовать перчатки во время мытья посуды для максимальной защиты рук.

Маски для рук

Да-да, маски для рук так же необходимы, как и питательные маски для лица. Кстати, косметолог поясняет, что маска для лица может стать спасением для кожи рук, пока вы не купите отдельное средство. Такую маску стоит использовать перед сном, чтобы вы не смогли случайно стереть питательный состав с кожи.