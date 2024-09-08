Бывший главный дизайнер Apple представил одежду на магнитах

Креативная студия Джони Айва LoveFrom объединилась с люксовым модным брендом Moncler и представила модульную систему курток, дебют которой намечен на 24 сентября. Коллекция, ставшая результатом четырехлетней разработки, добавляет верхней одежде магниты.

© Ferra.ru

Центральным элементом коллекции является куртка «три в одном», сочетающая в себе жилет с пуховым наполнителем, известный как Moncore, и сменные внешние «слои», включая куртку, парку и пончо с капюшоном. Каждый слой изготовлен из единого, бесшовного куска переработанного нейлона, тщательно сложенного для придания ему формы.

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

Отличительной особенностью куртки является ее — магнитная система застежки, предназначенная для легкой смены слоев. В отличие от традиционных пуговиц, система использует магниты для соединения слоев.