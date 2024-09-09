Хайди Клум показала детали костюма для предстоящего Хэллоуина

Модель готовит что-то грандиозное. Каждый год Хайди Клум устраивает масштабную вечеринку по случаю Хэллоуина. Приготовления к празднику стартуют задолго до 31 октября. Так, Хайди поделилась, что уже начала продумывать свой образ, чтобы удивить поклонников и гостей в этом году.

Клум известна своими по-настоящему безумными перевоплощениями. В прошлый раз она появилась на вечеринке в костюме гигантского червя, а её супруг — в образе рыбака. Судя по всему, теперь супермодель планирует нечто внеземное. Хайди показала часть костюма, которая напоминает панцирь или туловище какого-то инопланетного существа, а также огромный глаз.

© Соцсети

Я вижу намёк на то, что произойдёт 31 октября. А вы? — написала модель.

Клум не раз говорила, что её всегда интересовала тема космоса. С каждым годом Хайди старается делать всё более сложные и замысловатые костюмы. Вероятно, в этот раз она намерена реализовать свои самые смелые идеи.