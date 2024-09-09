Доктор перечислила продукты для усиления роста волос

Помимо питательного рациона необходимо следовать и другим рекомендациям. Врач советует приобрести качественный шампунь, использовать кондиционер и принимать витаминно-минеральные комплексы.

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Многие люди сталкиваются с проблемой медленного роста волос, но её можно решить, внеся изменения в свой рацион, считает врач-дерматолог и косметолог Сабина Байрамова. Специалист рекомендует употреблять авокадо, богатое витаминами C, E, B, цинком и железом, которые укрепляют волосяные луковицы. Также стоит добавить в меню лосося, богатого омега-3. Кроме того, разнообразить свой рацион можно грецкими орехами, содержащими белок, цинк и биотин, которые важны для роста волос. Не забывайте про яйца, шпинат, киви и чечевицу, пишет doctorpiter.ru.

До этого генетики выявили, что у людей есть ген, который отвечает за рост волос. Дерматолог Татьяна Серебрякова подтверждала тот факт, что пилинги и скрабы могут ускорить рост волос.