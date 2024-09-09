Тренд на меховую обувь и Леонид Каневский в модном журнале: видеодайджест недели

Не успеваете следить за всеми событиями в стремительном потоке информации? «Рамблер» собрал для вас самые яркие и обсуждаемые новости прошедшей недели. Смотрите наш еженедельный видеодайджест, чтобы быть в курсе главных событий, которые активно обсуждали в социальных сетях.

Блогерша купила шкатулку в секонд-хенде и удивилась ее содержимому.

В размещенном видео пользовательница сети с никнеймом @francescacharityshop рассказала, что приобрела в комиссионном магазине розовую шкатулку за пять фунтов стерлингов и решила внимательно изучить украшения, которые лежали в ней. После этого Рамсден записала еще один ролик, в котором огласила результаты экспертизы. Выяснилось, что украшение с топазом выполнено из золота в девять карат.

Леонид Каневский снялся для модного журнала.

Советский и российский актер, телеведущий Леонид Каневский снялся для модного журнала «Собака». 85-летний ведущий документальной телепередачи «Следствие вели...» предстал на размещенном черно-белом фото в кожаной дубленке бренда Ushatava.

Кардинальная смена имиджа Кайли Дженнер удивила фанатов.

27-летняя предпринимательница поделилась серией снимков. На кадрах видно, что бизнесвумен решила отказаться от темных прядей, перекрасив их в цвет морской волны. Поклонники оценили перемены во внешности кумира в комментариях под постом: «Мы ждали твоего возвращения».

Стилист Рогов призвал россиянок носить меховую обувь осенью.

«Меховая обувь — must have наступившей осени. Модно, тепло, иронично!» — заявил стилист.» Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает 163 тысячи подписчиков.