Элизабет Олсен засветилась в смелом образе

Известная американская актриса Элизабет Олсен прошлась по улице без штанов. Соотвествующие снимки публикует Daily Mail.

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35-летняя знаменитость попала в объективы папарацци, направляясь на вечеринку в Нью-Йорке. На размещенных кадрах видно, что артистка надела черный бархатный блейзер и ультракороткие шорты, демонстрируя длинные стройные ноги. Помимо этого, звезда примерила остроносые туфли на высокой шпильке.

Свой образ она дополнила несколькими брошами и маленькой сумкой. Вдобавок Олсен сделала укладку и макияж.

Ранее в сентябре 46-летняя Летиция Каста оголила грудь для модного журнала. На размещенном черно-белом фото манекенщица предстала в брюках с кожаным ремнем. При этом она повернулась к камере боком и прикрыла руками тело.