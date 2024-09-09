Пластический хирург перечислил самые популярные операции в России

Что переделывают в себе россияне? Пластический хирург перечислил самые популярные операции
Внешность — больше не то, что даётся человеку раз и навсегда. Сегодня при желании можно перекроить почти любую часть тела. Нужны только деньги и хороший пластический хирург. Вот на какие перемены во внешности чаще всего решаются россияне.
Какие пластические операции популярны у россиян
Топ самых востребованных вмешательств перечислил «Газете.ru» пластический хирург, к.м.н. Лев Соцкий:
- блефаропластика — пластика век;
- маммопластика — изменение формы, объёма груди;
- ринопластика — коррекция размера, формы носа, врождённых или приобретённых деформаций;
- ушивание диастаза — коррекция расхождения прямых мышц живота;
- липоскульптура — перераспределение собственной подкожной жировой ткани.
Самые опасные пластические операции
Липоскульптурирование, или по-простому липосакцию, многие считают самым простым способом похудеть.
На самом деле такой подход к борьбе с лишним весом может даже стоить жизни, предупреждали опрошенные «Секретом» эксперты. Угроза возникает, если удалить слишком много жира — более 4–5 л.
Среди других бесполезных и даже опасных процедур эксперты назвали:
- экстремальное увеличение груди;
- удаление комков Биша — жировых отложений в области щёк;
- чек-лифтинг (подтяжку средней трети лица);
- установку имплантов в ягодицы;
- нитевую подтяжку верхних век.
Чем опасны эти процедуры — читайте здесь.