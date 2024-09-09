Пластический хирург перечислил самые популярные операции в России

Внешность — больше не то, что даётся человеку раз и навсегда. Сегодня при желании можно перекроить почти любую часть тела. Нужны только деньги и хороший пластический хирург. Вот на какие перемены во внешности чаще всего решаются россияне.

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Какие пластические операции популярны у россиян

Топ самых востребованных вмешательств перечислил «Газете.ru» пластический хирург, к.м.н. Лев Соцкий:

блефаропластика — пластика век;

маммопластика — изменение формы, объёма груди;

ринопластика — коррекция размера, формы носа, врождённых или приобретённых деформаций;

ушивание диастаза — коррекция расхождения прямых мышц живота;

липоскульптура — перераспределение собственной подкожной жировой ткани.

Самые опасные пластические операции

Липоскульптурирование, или по-простому липосакцию, многие считают самым простым способом похудеть.

На самом деле такой подход к борьбе с лишним весом может даже стоить жизни, предупреждали опрошенные «Секретом» эксперты. Угроза возникает, если удалить слишком много жира — более 4–5 л.

Среди других бесполезных и даже опасных процедур эксперты назвали:

экстремальное увеличение груди;

удаление комков Биша — жировых отложений в области щёк;

чек-лифтинг (подтяжку средней трети лица);

установку имплантов в ягодицы;

нитевую подтяжку верхних век.

Чем опасны эти процедуры — читайте здесь.