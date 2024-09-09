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Что переделывают в себе россияне? Пластический хирург перечислил самые популярные операции

Внешность — больше не то, что даётся человеку раз и навсегда. Сегодня при желании можно перекроить почти любую часть тела. Нужны только деньги и хороший пластический хирург. Вот на какие перемены во внешности чаще всего решаются россияне.

Пластический хирург перечислил самые популярные операции в России
© Секрет Фирмы

Какие пластические операции популярны у россиян

Топ самых востребованных вмешательств перечислил «Газете.ru» пластический хирург, к.м.н. Лев Соцкий:

  • блефаропластика — пластика век;
  • маммопластика — изменение формы, объёма груди;
  • ринопластика — коррекция размера, формы носа, врождённых или приобретённых деформаций;
  • ушивание диастаза — коррекция расхождения прямых мышц живота;
  • липоскульптура — перераспределение собственной подкожной жировой ткани.

Самые опасные пластические операции

Липоскульптурирование, или по-простому липосакцию, многие считают самым простым способом похудеть.

На самом деле такой подход к борьбе с лишним весом может даже стоить жизни, предупреждали опрошенные «Секретом» эксперты. Угроза возникает, если удалить слишком много жира — более 4–5 л.

Среди других бесполезных и даже опасных процедур эксперты назвали:

  • экстремальное увеличение груди;
  • удаление комков Биша — жировых отложений в области щёк;
  • чек-лифтинг (подтяжку средней трети лица);
  • установку имплантов в ягодицы;
  • нитевую подтяжку верхних век.

Чем опасны эти процедуры — читайте здесь.

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