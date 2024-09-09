Косметолог ответила, почему кожа лица становится обезвоженной

Почему кожа лица становится обезвоженной: отвечает косметолог
Обезвоженная кожа может быть как сухой, так и жирной или комбинированной с расширенными порами. И недостаточный объем жидкости в рационе — далеко не основная причина потери влаги. Так почему же кожа внезапно становится тусклой, теряет объем и покрывается мелкими морщинами? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила ведущий эксперт Maxxclinic, врач-дерматолог Джульетта Фаградян.
Как подчеркнула специалист, потеря кожей влаги — это временное состояние, которое может возникнуть в любом возрасте и с любым типом кожи. Дерматологи чаще ее называют обезвоженной или дегидратированной. При этом важно не путать обезвоженную кожу с сухой, которая обусловлена генетикой.
Дегидратированная кожа выглядит тусклой, появляются мелкие морщины, шелушения, шероховатость, снижается упругость кожи, возможны ощущения стянутости, иногда и зуда.
«Косвенным диагностическим признаком обезвоженной кожи является положительный щипковый тест. Его можно провести самостоятельно перед зеркалом. Для этого необходимо сжать небольшой участок кожи на лице на несколько секунд и отпустить его. И в зависимости от скорости расправления образовавшейся складки можно делать выводы: обезвоженная кожа, будучи менее упругой и эластичной, будет дольше приходить в норму (тест в таком случае считается «положительным»). Увлажненная кожа с хорошим тургором — практически моментально («отрицательный» тест)», — Джульетта Фаградян, ведущий эксперт Maxxclinic, врач-дерматолог, косметолог, эксперт в сфере инъекционной и аппаратной косметологии.
Безусловно, жирная от природы кожа всегда более упруга, независимо от возраста. Но при этом и она может быть обезвоженной. Здесь важно понять разницу: жирность кожи обусловлена чрезмерной продукцией кожного сала, а влажность кожи обусловлена достаточным содержанием воды в коже. Поэтому частая ошибка обладателей жирной кожи пересушить ее кислотами и спиртами в надежде снизить усиленное выделение себума. В итоге они получают обезвоженность, а кожа лица, чтобы скомпенсировать это состояние, начинает еще больше продуцировать кожное сало. И получается порочный круг. Поэтому важно не забывать увлажнять и жирную кожу в том числе
Конечно, со временем кожа претерпевает возрастные изменения, и если в 20 лет кожа более гладкая, упругая, эластичная и увлажненная, то к 30 годам начинают появляться мелкие мимические морщины, а к 40 годам морщины становятся более глубокими, снижается упругость кожи, визуально увеличивается просвет пор. Ближе к 50 годам за счет снижения уровня эстрогенов значительно уменьшается тургор кожи, продукция кожного сала и как следствие кожа выглядит тонкой, сухой и атоничной, также возможно присоединение пигментных пятен. В 60 лет ухудшается кровоснабжение кожи лица (она становится тусклой), структура кожи становится более рыхлой.
Возвращаясь к проблеме обезвоженной кожи, стоит отметить, что для того, чтобы справится с данной проблемой, важно выявить и устранить причины, которые к этому привели.
К самым частым относятся:
- Неправильный уход за кожей лица (использование агрессивных очищающих средств; у молодых пациентов с проблемной/жирной кожей - зачастую злоупотребление противовоспалительными и подсушивающими препаратами, тониками/лосьонами с содержанием спирта; не правильно подобранное увлажняющее средство или вовсе пренебрежение этим этапом ухода);
- Климатические условия (жаркая или наоборот морозная погода), низкая влажность воздуха (особенно в помещениях с кондиционированием и/или отоплением);
- Образ жизни (недостаточное употребление воды, нерациональное питание, алкоголь, курение, злоупотребление загаром).
Как не допустить потери влаги и бороться с обезвоженностью кожи
- Подбор деликатного очищающего средства по типу кожи;
- Регулярное использование увлажняющих кремов/сывороток с содержанием Гиалуроновой кислоты, натуральных увлажняющих факторов (NMF);
- Назначение средств для восстановления гидролипидной мантии кожи (крема с церамидами);
- Соблюдение питьевого режима (1,5-2л чистой питьевой воды в день);
- Обязательное присутствие в рационе полезных жиров (авокадо, орехи, маслины, топленое масло, жирные сорта рыб и т.д.);
- Биоревитализация (так как зачастую вышеперечисленные меры оказываются недостаточными); проводится как правило курсом из 3-4 процедур, интервал в зависимости от выбранного препарата 2-4 недели;
- Использование СПФ;
- Использование увлажнителей воздуха в помещениях.