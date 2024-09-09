Женщины принялись делать интимную пластику ради психического здоровья
Женщины принялись делать лабиопластику (коррекцию внешнего вида половых губ) ради психического здоровья. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).
Пластический хирург Уша Раджагопал рассказала, что в последнее время заметила заметный рост спроса на упомянутую процедуру, которую она начала проводить пациентам еще в 1999 году. Отмечается, что чаще всего женщины ложатся под нож для решения функциональных проблем, однако некоторые все же предпочитают делать интимную пластику ради эстетики.
Доцент кафедры акушерства и гинекологии Университета Земмельвейса Левенте Сара подчеркивает, что лабиопластика на самом деле положительно влияет на психическое здоровье женщины. Ученые провели опрос среди 3600 женщин, сделавших лабиопластику, и выяснили, что 95 процентов пациенток остались довольны результатами вмешательства.
В марте 2023 года российский хирург назвал самые сложные пластические операции.