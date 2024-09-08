Юбка поверх брюк. Стилист познакомил россиянок с неожиданным осенним трендом

Нынешний ведущий шоу «Модный приговор» назвал такое сочетание нетривиальным решением на осень. Подробностей он не указал. Зато прикрепил к посту фотографии, по которым можно оценить, как смотрится такой дуэт. И, судя по всему, дамам из других стран тренд уже не в новинку.

На снимках женщины одеты так, что само сочетание юбка + брюки удивляет уже меньше. Например, одна из них — в красных спортивных штанах с тремя полосками сбоку и прозрачной тонкой юбке с кружевом.

Другая надела широкие голубые джинсы и серую мини-юбку поверх них. Третья дополнила чёрные классические брюки серой юбкой-миди в красную клетку.

В общем, вариантов немало. Всего Александр Рогов показал 10 фото.

Зарубежные стилисты называют такое сочетание универсальным, хоть и немного противоречивым.

Например, по мнению модного стилиста Бренды Купер, такой дуэт даёт множество современных, острых и креативных вариантов образа.

Что носить осенью 2024 года

Судя по всему, главным модницам придётся дополнять юбку с брюками красным свитером или кожаной курткой. Эти вещи в списке актуальных трендов.

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