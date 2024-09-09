Жена Диброва сменила имидж, попрощавшись с волосами

Жена шоумена Дмитрия Диброва сменила имидж. Модель Полина Диброва отстригла длинные волосы и показала подписчикам в соцсетях свой новый образ.

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«А сегодня я попрощалась с волосами. Ну что делать? Так было нужно. Вообще люблю всевозможные обновления. Теперь так», — отметила блогер.

Телеведущий познакомился со своей четвертой женой в Москве. Полина Наградова (в девичестве. — «Газета.Ru») тогда принимала участие в конкурсе красоты. Она рассказывала, что их роман развивался стремительно, и в 2009 году 19-летняя модель вышла замуж за 49-летнего шоумена. У пары трое общих детей: 14-летний Александр, 10-летний Федор и 9-летний Илья.

Диброва в 2022 году сделала коррекцию груди, на которую решалась несколько лет. Блогер объясняла, что хотела вернуть ту форму, которая была до родов и похудения. По словам знаменитости, она не собиралась скрывать это от подписчиков и честно обо всем рассказывала. Жена шоумена отмечала, что они с супругом очень довольны результатом.

Ранее жена Диброва раскрыла свой вес после отдыха в Турции.