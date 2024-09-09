Что такое аквапилинг — новый корейский бьюти-тренд

Когда вы думаете о пилинге для лица, что приходит вам на ум? Скорее всего, вы представляете себе красную, шелушащуюся кожу, которая не может увидеть свет дня. Но в мире корейской красоты отшелушивание не так страшно, как кажется. «Водный пилинг», также известный как аквапилинг лица — одна из самых востребованных процедур для кожи в Корее. По словам экспертов, эта процедура обещает отшелушивание, глубокое питание и более гладкую кожу.

Что такое аквапилинг лица?

Это неинвазивная процедура по уходу за кожей, при которой используется специализированный аппарат для химического и механического отшелушивания эпидермиса, а также введения в него питательных растворов. По словам доктора косметолога Ирины Головиной «аквапилинг в первую очередь рекламировался как средство для отшелушивания, более щадящее и подходящее для чувствительной кожи по сравнению с традиционными системами отшелушивания — тем же химическим пилингом, — говорит она. Его также часто предлагают в качестве дополнительной процедуры для пациентов до и после лазерной терапии, поскольку он может принести успокаивающее облегчение.

Аквапилинг лица имеет множество преимуществ

Процедура глубоко очищает поры благодаря мягкому отшелушиванию.

Подходит для всех типов кожи (в том числе чувствительной).

Подтягивает и разглаживает кожу в течение 1—2 дней после процедуры.

Оказывает осветляющее действие на темные пятна.

Не потребуется несколько процедур, чтобы увидеть разницу — эффект улучшения цвета лица и очищения пор проявляется сразу же, всего после одной процедуры.

Как подготовиться к процедуре

Хотя водный пилинг лица более щадящий, чем традиционный химический, рекомендуется в течение недели до процедуры избегать скрабов для лица и средств по уходу за кожей с активными ингредиентами, включая ретинол, AHA, BHA и витамин C.

Что ожидать во время процедуры

Процедура аквапилинга лица длится около 45 минут и состоит из трех основных этапов: экстракции, отшелушивания и инфузии. Сеанс может сочетаться с другими процедурами, такими как светодиодная терапия, микротоки и листовые маски. Привлекательной эту процедуру делает то, что она является относительно безболезненной.

Подготовка

После очищения кожи от макияжа и солнцезащитного крема большинство специалистов начинают процедуру с использования ультразвукового очистителя в виде лопаточки, чтобы подготовить кожу. Прибор располагается под углом 45 градусов и использует ультразвуковые колебания, чтобы помочь разблокировать поры и удалить угри и белые угри. Как правило, наибольшее внимание уделяется Т-зоне (лоб, нос и подбородок), так как она более подвержена застойным явлениям. Помимо удаления мусора и излишков кожного сала, это также первый шаг к тому, чтобы кожа стала более чистой и впитала увлажняющие компоненты.

Отшелушивание

В отличие от других популярных процедур, использующих подобную «вакуумную» технологию, аквапилинг для лица больше подходит для чувствительной кожи, так как в его основе лежит гидродермабразия. Это достигается с помощью уникального наконечника с вихреподобным наконечником. Во время процедуры аквапилинга лица используются как физические, так и химические способы отшелушивания.

«Например, врач использует химические эксфолианты, такие как салициловая, молочная и гликолевая кислоты, чтобы растворить омертвевшие клетки кожи и удалить излишки кожного сала. Это, а также скользящие движения всасывающего наконечника, позволяет сделать более глубокую и в то же время мягкую шлифовку», — объясняет Ирина.

Нанесение сывороток

После отшелушивания кожи врач переключит аппарат на режим инфузии. В аппарат вводится комплекс глицерина и витамина B, который восполняет влагу и насыщает кожу антиоксидантами. Это часть того, что делает процедуру аквапилинга для лица такой эффективной для обеспечения свежести и сияния кожи.

После экстракции, отшелушивания и наполнения кожи сыворотками процедура аквапилинга лица завершена. Однако специалист, скорее всего, продолжит ее индивидуальными процедурами, например, наложит листовую маску, чтобы успокоить кожу после процедуры.