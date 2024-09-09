Что такое аквапилинг — новый корейский бьюти-тренд
Когда вы думаете о пилинге для лица, что приходит вам на ум? Скорее всего, вы представляете себе красную, шелушащуюся кожу, которая не может увидеть свет дня. Но в мире корейской красоты отшелушивание не так страшно, как кажется. «Водный пилинг», также известный как аквапилинг лица — одна из самых востребованных процедур для кожи в Корее. По словам экспертов, эта процедура обещает отшелушивание, глубокое питание и более гладкую кожу.
Что такое аквапилинг лица?
Это неинвазивная процедура по уходу за кожей, при которой используется специализированный аппарат для химического и механического отшелушивания эпидермиса, а также введения в него питательных растворов. По словам доктора косметолога Ирины Головиной «аквапилинг в первую очередь рекламировался как средство для отшелушивания, более щадящее и подходящее для чувствительной кожи по сравнению с традиционными системами отшелушивания — тем же химическим пилингом, — говорит она. Его также часто предлагают в качестве дополнительной процедуры для пациентов до и после лазерной терапии, поскольку он может принести успокаивающее облегчение.
Аквапилинг лица имеет множество преимуществ
- Процедура глубоко очищает поры благодаря мягкому отшелушиванию.
- Подходит для всех типов кожи (в том числе чувствительной).
- Подтягивает и разглаживает кожу в течение 1—2 дней после процедуры.
- Оказывает осветляющее действие на темные пятна.
- Не потребуется несколько процедур, чтобы увидеть разницу — эффект улучшения цвета лица и очищения пор проявляется сразу же, всего после одной процедуры.
Как подготовиться к процедуре
Хотя водный пилинг лица более щадящий, чем традиционный химический, рекомендуется в течение недели до процедуры избегать скрабов для лица и средств по уходу за кожей с активными ингредиентами, включая ретинол, AHA, BHA и витамин C.
Что ожидать во время процедуры
Процедура аквапилинга лица длится около 45 минут и состоит из трех основных этапов: экстракции, отшелушивания и инфузии. Сеанс может сочетаться с другими процедурами, такими как светодиодная терапия, микротоки и листовые маски. Привлекательной эту процедуру делает то, что она является относительно безболезненной.
Подготовка
После очищения кожи от макияжа и солнцезащитного крема большинство специалистов начинают процедуру с использования ультразвукового очистителя в виде лопаточки, чтобы подготовить кожу. Прибор располагается под углом 45 градусов и использует ультразвуковые колебания, чтобы помочь разблокировать поры и удалить угри и белые угри. Как правило, наибольшее внимание уделяется Т-зоне (лоб, нос и подбородок), так как она более подвержена застойным явлениям. Помимо удаления мусора и излишков кожного сала, это также первый шаг к тому, чтобы кожа стала более чистой и впитала увлажняющие компоненты.
Отшелушивание
В отличие от других популярных процедур, использующих подобную «вакуумную» технологию, аквапилинг для лица больше подходит для чувствительной кожи, так как в его основе лежит гидродермабразия. Это достигается с помощью уникального наконечника с вихреподобным наконечником. Во время процедуры аквапилинга лица используются как физические, так и химические способы отшелушивания.
«Например, врач использует химические эксфолианты, такие как салициловая, молочная и гликолевая кислоты, чтобы растворить омертвевшие клетки кожи и удалить излишки кожного сала. Это, а также скользящие движения всасывающего наконечника, позволяет сделать более глубокую и в то же время мягкую шлифовку», — объясняет Ирина.
Нанесение сывороток
После отшелушивания кожи врач переключит аппарат на режим инфузии. В аппарат вводится комплекс глицерина и витамина B, который восполняет влагу и насыщает кожу антиоксидантами. Это часть того, что делает процедуру аквапилинга для лица такой эффективной для обеспечения свежести и сияния кожи.
После экстракции, отшелушивания и наполнения кожи сыворотками процедура аквапилинга лица завершена. Однако специалист, скорее всего, продолжит ее индивидуальными процедурами, например, наложит листовую маску, чтобы успокоить кожу после процедуры.