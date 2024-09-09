Какие витамины нужны для поддержания красоты кожи осенью

По словам специалиста, базовый уход за лицом включает очищение, отшелушивание, тонизирование, увлажнение, питание и защиту. При склонности кожи к воспалениям рекомендуется использовать косметику с витаминами С, В12 и К.

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Она добавила в беседе с Тульской службой новостей, что витамин С (аскорбиновая кислота) является антиоксидантом, а витамин В12 в сочетании с ним способствует образованию активного кислорода, что помогает решить проблемы старения и снижения тургора кожи.

Витамин К (менахинон) борется с куперозом и покраснениями, улучшает кровообращение.

Витамин А (рентинол) активизирует регенерацию тканей и рост клеток, нормализует обменные процессы и работу сальных желез, уменьшает количество морщин. Для усиления его действия рекомендуется добавить в рацион витамин Е (токоферол), подчеркнула косметолог.

С наступлением холодов важно поддерживать здоровье и красоту кожи, используя насыщенные текстуры и средства с гиалоурановой кислотой и натуральными маслами, отметила Звягина.

Также важно отказаться от средств с этиловым спиртом и использовать солнцезащитные кремы с SPF 10-15 даже зимой, заключила специалист.

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