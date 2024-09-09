Супермодель Синди Кроуфорд выложила фото без макияжа на рынке

Супермодель 90-х Синди Кроуфорд выложила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото без макияжа и укладки.

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58-летняя Синди Кроуфорд была запечатлена в джинсовой рубашке, которую сочетала с белой атласной юбкой с цветочным принтом и соломенной шляпой. Супермодель добавила к повседневному образу золотую цепочку с кулоном и бежевый шопер. Звезда подиумов отказалась от макияжа и укладки. Манекенщица стояла со стаканом кофе на рынке.

В конце июля Синди Кроуфорд и ее дочь Кайя Гербер посетили открытие выставки OMEGA House в Париже. На мероприятии супермодель 90-х появилась в черном платье-комбинации и босоножках на маленьких каблуках. Звезда подиумов добавила к образу серьги, золотую цепочку, браслеты и красный клатч. Кайя Гербер позировала перед фотографами в черном мини-платье с декольте и бордовых остроносых туфлях. Она надела серьги, часы и золотую цепочку.

Недавно дочь Синди Кроуфорд, которая пошла по стопам своей матери и стала моделью, выложила фото, где позировала в крошечном черном бикини. Девушка загорала на шезлонге у бассейна и читала книгу.